Sérgio Papellin chega a Belém e será apresentado pelo Remo nesta terça-feira, no Baenão

Novo executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin será apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (28), em entrevista coletiva agendada para às 10h30, na sala de imprensa do Baenão, e será transmitida ao vivo pela RemoTV. Anunciado na última quinta (23), o ex-dirigente do Fortaleza chega a Belém no final da tarde desta segunda, mas já iniciou os trabalhos junto à diretoria azulina. No momento, o principal objetivo é a montagem do plantel para 2024. Espera-se que nomes de jogadores contratados sejam anunciados durante a coletiva.

O acordo com o executivo foi visto com bons olhos pela torcida remista em razão do recente retrospecto de trabalho. Papellin teve papel importante no processo de reestruturação do Fortaleza, que em seis anos deixou a Série C para se firmar na Série A nacional, além de ter tido presença constante em torneios continentais. O Tricolor do Pici é o atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, além de ter chegado, em 2022, às oitavas de final da Libertadores.

Tanto que a Sérgio Papellin foi oferecido um cargo na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Fortaleza. O presidente do clube cearense, Marcelo Paz, ficou surpreso com o pedido do executivo para deixar o clube rumo ao Remo.

"Eu tenho uma relação muito boa com o Marcelo. Quando o comuniquei, ele tomou um susto, mas entendeu o lado profissional, que eu precisava disso para seguir adiante", contou Papellin na semana passada.

Planejamento do Remo para 2024

No momento, o cronograma e do planejamento do futebol profissional do Remo tem sido tocado exclusivamente por três pessoas: o presidente Tonhão, o técnico Ricardo Catalá e, desde a semana passada, Sérgio Papellin. O trio no momento organiza a casa para o principal objetivo do Leão em 2024, que é o acesso à Série B. Além do Brasileiro, o Remo vai disputar o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Copa do Brasil.