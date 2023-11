Em primeira entrevista, Papellin revela motivo da escolha pelo Remo: ‘fácil de trabalhar’; vídeo

Sérgio Papellin falou pela primeira vez como novo executivo de futebol do Remo. Em entrevista à assessoria de comunicação do clube azulino, o profissional disse que encara a estadia no Baenão como um "desafio na carreira". Depois de sete anos no Fortaleza-CE - clube que disputa a Série A do Brasileirão e foi finalista da Copa Sul-Americana neste ano - Papellin disse que optou por vir a Belém porque considerou o Remo um clube "fácil de trabalhar".

"Hoje o Remo é uma equipe que está bem saneada e eu sei o quanto um clube, nessa condição, fica mais fácil de trabalhar. Você tem credibilidade no mercado, paga rigorosamente em dia seus funcionários. Tenho certeza que vamos conseguir atingir o que pretendemos. O Remo na Série C, realmente, é algo que não pode acontecer nunca. Temos que brigar para o Remo estar na Série B ou na Série A do Brasileiro", explicou.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

O executivo de 64 anos foi anunciado como novo chefe do departamento de futebol azulino nesta quinta-feira (23). A chegada em definitiva de Papellin ao Pará ocorrerá no início da próxima semana, após a 35ª rodada da Série A do Brasileiro.

VEJA MAIS

Segundo o executivo, a vinda ao Leão se deu pela amizade com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. O profissional explica que, logo após as eleições do clube, recebeu o convite do mandatário azulino. Um dos fatores que pesaram para a vinda de Papellin ao Baenão, de acordo com ele, foi a força da torcida azulina.

"Um dos motivos de eu estar aqui no Remo é essa proximidade com o presidente e, principalmente, a grandeza do clube, sua torcida. A torcida do Remo é fantástica e eu preciso do apoio dela para que a gente consiga galgar conquistas nesse período. Com o apoio do torcedor as coisas vão ficar mais fáceis. O apoio será fundamental para a equipe voltar a ser de Série B do Brasileiro", disse.

Carreira

Natural do Ceará, Sérgio Papellin tem a carreira construída como executivo, diretor e superintendente de futebol. A trajetória no mercado da bola é marcada pelos processos de profissionalização e estruturação das equipes, deixando legados de médio e longo prazo. Foram os casos de Luverdense, Paysandu, Cuiabá e Fortaleza. O profissional ainda possui trabalhos em América-RN, em 2011; e no próprio Remo, entre 2007 e 2008.

No Fortaleza, no entanto, foi onde Papellin teve mais sucesso na carreira. Em sete anos no Leão do Pici, o executivo ajudou o clube a conquistar quatro títulos estaduais, uma Copa do Nordeste, a Série B e participações nas copas Libertadores e Sul-Americana.