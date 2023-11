Federação Paulista de Futebol divulga tabela da Copinha; Remo, Castanhal e Carajás estão na disputa

A competição de base mais tradicional do Brasil já tem data e grupos definidos para a edição de 2024. Serão 128 equipes em busca do sonhado troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que este ano terá três representantes do Estado do Pará.

Clube do Remo, Castanhal e Carajás representarão o Pará na Copinha. O Leão Azul paraense garantiu a vaga por ter sido campeão da Copa Pará Sub-20, enquanto o Castanhal levou a Copa Pará Sub-17. A entrada do Carajás se deu após o time ficar com o terceiro lugar no mesmo torneio sub-20. O Fonte Nova foi o vice na mesma edição.

Na divisão por grupos, o Remo ficou na chave 26, com sede em Diadema, ao lado de Água Santa-SP, Santos-SP e Nova Venécia-ES. Já o Japiim da Estrada ficou no grupo 11, com sede em Assis, juntamente com Vocem-SP, Fortaleza-CE e CRB-AL. Por fim, o Carajás caiu no grupo 7, em Araraquara, ao lado das equipes Ferroviária-SP, São Paulo-SP e Porto Vitória-ES.

A Copinha, como é conhecida, será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2025, a final coincidindo com o aniversário de São Paulo, com sedes espalhadas na capital e interior. A expectativa da Federação Paulista de Futebol é que a final seja disputada na reabertura do Pacaembu, que passa por uma reforma completa desde o dia 29 de junho de 2021. Está será a 54ª edição do torneio.

Confira os grupos:

