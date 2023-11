Um dia após se despedir do Remo, Uchôa assina com adversário do Leão na Série C

Destaque no Clube do Remo, um dia após despedida, o volante Anderson Uchôa, de 32 anos, está de clube novo. O atleta rescindiu contrato com o azulino, onde passou as últimas três temporadas, e assinou contrato com o Ypiranga Futebol Clube para a temporada 2024. A informação foi confirmada nas redes sociais do clube.

O volante, natural de Aracaju, chegou ao futebol paraense em 2019, para vestir a camisa do Paysandu, onde ficou até 2020.

Em 2021, o jogador “atravessou” a avenida Almirante Barroso e foi jogar pelo Remo, onde passou três temporadas e foi titular na maioria das partidas em que estava disponível.

Com a camisa azulina, Uchôa realizou 111 jogos, marcou seis gols e venceu a Copa Verde 2021, feito inédito na história do clube, e Parazão 2022.