Remo contrata Sérgio Papellin como novo executivo e anuncia analista de mercado para 2024

O Remo confirmou, nesta quinta-feira (23), a contratação de um novo executivo para a temporada de 2024. É Sérgio Papellin, de 64 anos. A negociação se tornou pública no último final de semana, quando o profissional esteve em Belém, reunido com o presidente Tonhão, para avaliar o projeto e a estrutura do Leão Azul. Papellin deixa o Fortaleza após um trabalho de longo prazo, iniciado em 2017, ainda na Série C. Hoje, o Tricolor do Pici está na Série A e é o atual vice-campeão da Copa Sul-Americana.

Natural do Ceará, Sérgio Papellin tem a carreira construída como executivo, diretor e superintendente de futebol. A trajetória no mercado da bola é marcada pelos processos de profissionalização e estruturação das equipes, deixando legados de médio e longo prazo. Foram os casos de Luverdense, Paysandu, Cuiabá e Fortaleza. O profissional ainda possui trabalhos em América-RN, em 2011; e no próprio Remo, entre 2007 e 2008.

Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente eleito no Remo no último dia 12, explicou a escolha pelo executivo. “O Sérgio Papellin aceitou o convite pela grandeza do Clube do Remo e pelo convite feito exclusivamente por mim. É profissional de alto nível e vem de uma vez por todas para implantar o profissionalismo dentro do futebol do Clube do Remo. A confiança no planejamento do futebol é muito grande e ele aceitou nosso convite. Fico muito feliz em recebê-lo e com certeza vamos colher frutos na temporada com o trabalho dentro e fora de campo”, exaltou Tonhão.

Papellin esteve em Belém no último domingo (20), quando conheceu as dependências do clube paraense e esteve e reunido com a direção azulina, mas retornou a Fortaleza no mesmo dia. A chegada em definitiva de Papellin ao Pará ocorrerá no início da próxima semana, após a 35ª rodada da Série A do Brasileiro. No Baenão, trabalhará com o técnico Ricardo Catalá na montagem do elenco e no planejamento do clube para 2024. A principal meta do Remo é subir para a Série B.

Trajetória vitoriosa

O currículo de Papellin possui acessos por Luverdense, Paysandu, Cuiabá e Fortaleza. No Tricolor do Pici, a passagem inclui o acesso da Série C para a B (2017), o título da Série B (2018), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e o pentacampeonato estadual (2019-2023). O clube cearense divulgou nota agradecendo Sérgio Papellin pelos serviços prestados.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica que acatou o pedido de desligamento de Sérgio Papellin do cargo de Executivo de Futebol. O Fortaleza deseja sucesso em seus futuros projetos e agradece pelos serviços prestados ao longo de suas passagens pelo Pici", postou o clube.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, também se pronunciou sobre a saída de Papellin. "Ao ter ciência de que ele já tinha aceitado o convite de outro clube, entendemos que não havia razão da continuidade no trabalho e aceitamos o pedido de desligamento. Agradeço muito por todo esse período em que Papellin esteve aqui, contribuiu muito na nossa jornada e deixa um legado de coisas boas. Desejo muito sucesso em seu próximo ciclo profissional", reforçou Paz.

Novo analista de mercado

Além do executivo, a diretoria azulina confirmou a contratação do analista de mercado Rafael Silva, que também estava no Fortaleza. Ele fazia parte do Centro de Inteligência do Leão cearense e foi indicado por Papellin ao Remo.