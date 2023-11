Executivo de futebol Sérgio Papellin esteve em Belém e revela proposta do Remo: 'Estou analisando'

O Remo está em tratativas finais com o Sérgio Papellin para anuncia-lo como novo executivo do clube pelos próximos três anos. A informação foi confirmada pelo O Liberal com o próprio Papellin, que esteve em Belém neste final de semana, reunido com a cúpula azulina para definir o projeto.

Em conversa rápida com o núcleo de esportes de O Liberal, Sérgio Papellin, que ocupa o cargo de diretor executivo do Fortaleza, afirmou que negocia com o Remo e que está analisando a proposta azulina.

“Existe uma proposta do Remo, estive em Belém e reunido e já retornei a Fortaleza (CE). Estou analisando a proposta e não tenho prazo para dar a resposta”, disse.

Sérgio Papellin está negociando diretamente com Tonhão, presidente do Remo. O clube azulino busca no mercado um executivo vitorioso e que tope assumir um projeto do Remo po um período longo.

O executivo está no Fortaleza desde a temporada 2017 e fez parte da ascensão do clube nordestino ao cenário nacional e internacional. Antes disso, passou pelo Remo em 2008, como superintendente de futebol e retornou a Belém em 2014, para assumir o Paysandu, onde ficou até 2015 e conquistou o acesso à Série B do Brasileiro em 2014, ano do centenário do clube alviceleste.

No currículo, Sérgio Pepelin ainda possui passagens pelo América-RN e Luverdense-MT, além do Cuiabá, onde iniciou o projeto de ascensão do clube, que hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.