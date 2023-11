Remo: diretoria tenta a contratação de Sérgio Pappelin, do Fortaleza, para a função de executivo

Após o término da eleição em que elegeu Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como novo presidente do Remo, a diretoria azulina busca a contratação de um executivo de futebol, para a montagem do elenco para a temporada 2024 e o preferido do Leão para ocupar o cargo é Sérgio Papellin, que atualmente é diretor executivo de futebol do Fortaleza-CE, clube que está na Série A e recentemente disputou a final da Copa Sul-Americana. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Magno Fernandes, em suas redes sociais e confirmada pelo O Liberal com uma fonte.

Sérgio Papellin está no Leão do Pici desde a temporada de 2017 e é uma das cartadas da nova diretoria do Remo, na busca dor retorno do clube paraense à Série B do Campeonato Brasileiro, competição que disputou em 2021, porém teve um “bate-volta”, com o acesso e no mesmo ano descenso para a Série C.

Em entrevista ao O Liberal, Tonhão informou que o Remo trabalha para anunciar o executivo nesta semana e informou que o executivo que negocia com o Leão Azul ainda está em atividade. O mandatário azulino disse ainda que o novo profissional do Remo é de alto nível.

Sérgio Papellin iniciou a carreira como gerente de futebol do Fortaleza em 2004 e permaneceu no clube até 2007. Em 2008 exerceu o cargo de superintendente de futebol do Remo, mas retornou ao Leão do Pici onde ficou até 2010. Na temporada 2011 foi executivo de futebol do América-RN e também exerceu a função no Luverdense-MT. Em 2014, Papellin foi diretor executivo do Paysandu, temporada em que o clube bicolor completou 110 anos e permaneceu em Belém até 2015, deixando o Paysandu na Série B do Brasileiro. O profissional trabalhou no Cuiabá até 2017 e desde então ocupa o cargo no Fortaleza, clube que passou por uma transformação dentro e fora de campo.

Na equipe nordestina, Papellin escreveu seu nome com títulos, acessos e campanhas memoráveis. Nesse período conquistou os acessos para as Séries B e A, além de cinco títulos estaduais, um Brasileiro da Série B e duas Copas do Nordeste. Nesse período o Tricolor jogou por dois anos a Copa Libertadores da América, além de ter chegado à final da Copa Sul-Americana deste ano, quando perdeu nos pênaltis para a LDU, do Equador.