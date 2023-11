Tonhão nega possível pressão em cima do Remo após acesso do Paysandu: 'Deixa eles pra lá'

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, negou qualquer tipo de pressão em cima da administração azulina após o maior rival, o Paysandu, ter conquistado o acesso à Série B do Brasileirão. Segundo o mandatário azulino, pouco importa à nova gestão o que foi feito no estádio da Curuzu nos últimos meses.

"Não aumenta a pressão [o acesso do Paysandu]. Deixa eles pro lado de lá que eu fico pra lado de cá. Vou só pensar em fazer o melhor pro meu clube, independentemente do que eles vão fazer lá, ou deixar de fazer", disse Tonhão em entrevista à TV Liberal.

Antônio Carlos Teixeira foi eleito para a presidência do Remo no último domingo (12). Mesmo com dois dias no cargo, o novo mandatário azulino já iniciou o planejamento do futebol para a temporada de 2023. O clube já anunciou Ricardo Catalá como treinador e espera, em breve, divulgar nomes de novos atletas que vão compor o elenco.