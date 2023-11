Com marca própria, Remo lança nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes

O Remo lançou nesta semana uma camisa especial, em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado no próximo dia 20 de novembro. A diretoria do clube, através do departamento de marketing, lançou um novo manto que possui símbolos e detalhes da importância da data para a sociedade.

O clube nos últimos anos vem se posicionando a favor das causas sociais e o Dia da Consciência Negra é uma data importante no calendário do Leão. Essa é a terceira camisa do Remo lançada pela marca própria “Rei”, que é responsável por lançar peças nos modelos comemorativos e casuais.

Veja os detalhes da nova camisa do Remo

camisa Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

Com grafismo e detalhes em preto, azul, branco e dourado, a camisa do Remo em alusão ao Dia da Consciência Negra vem com dois remos cruzados nas costas, além do escudo do clube, que possui uma textura diferente.

O novo manto do Leão Azul está disponível nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, no valor de R$169,90 no modelo masculino e R$164,90, na versão feminina. Sócio-torcedor, remido e proprietário possuem desconto de 10% na nova camisa azulina.