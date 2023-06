Torcedor do Paysandu que viralizou na Loja do Remo foi comprar camisa do Leão para esposa; vídeo

O torcedor do Paysandu que foi flagrado com a camisa do Papão, comprando produtos oficias na Loja do Remo, teve seus motivos. Seu Odivaldo, vestiu a camisa o manto bicolor e encarou as filas na Lojas do Remo para comprar um manto azulino para esposa, Dona Ângela, que completou aniversário. O vídeo foi publicado pelo perfil de entretenimento @FutebolZueiroPA.

ASSISTA

VEJA MAIS

A “resenha” nas redes sociais após o vídeo viralizar foi grande. Muitos torcedores fizeram zoeiras com a situação, mas Seu Odivaldo levou na brincadeira e sorriu ao ser filmado pelos torcedores azulinos, porém, a ida foi para presentear a esposa. Em vídeo que circula nas redes sociais, Seu Odivaldo explica os motivos dando a sacola com a camisa do Remo à esposa, que agradece pelo presente.