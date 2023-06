Remo fecha parceria para o CT e planeja novo campo 'nos moldes do Baenão'

O Remo anunciou uma parceria com a Buritirama, empresa do ramo de mineração, com o foco no Centro de Treinamento do Leão, que fica em Outeiro. Com isso, o presidente do Remo, Fábio Bentes, prometeu novos investimentos no CT e, inclusive, a construção de mais um campo.

"Desde que adquirimos o centro de treinamento, estávamos procurando um parceiro para que a gente pudesse qualificar ainda mais o espaço. Com o recurso da parceria, nós vamos estabelecer mais um campo novo no CT, nos mesmos moldes do Baenão. Todas as qualidades que tem no gramado do Baenão, vão ter também no CT, para a preparação dos nossos atletas", disse Fábio Bentes.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Quitação

Em março deste ano, a cota de R$ 2.1 milhões garantida pelo Remo ao vencer o São Luiz-RS, pela terceira fase da Copa do Brasil, quitou a compra do espaço. O clube adquiriu o local em 2021 junto ao Carajás.

O CT do Remo abriga os treinos de todas as categorias de base, além do time feminino, desde que o Leão assumiu a administração do lugar. A equipe profissional também utiliza o local e realizou toda a pré-temporada lá. São 98 mil metros quadrados, com um campo profissional, que recebeu jogos do Parazão em 2021.

VEJA MAIS

Custo do CT

O valor oficial do negócio entre Remo e Carajás não foi divulgada por nenhuma das partes. Porém, o montante gira entre entre R$ 3 milhões e R$ 3.5 milhões. A compra foi paga em parcelas anuais. Ate junho de 2022, 65% do pagamento já havia sido efetuado. A Copa do Brasil deste ano ajudou na quitação dos 35% restantes.

Confira a nota do Remo sobre o tema

É com alegria que o Rei da Amazônia anuncia parceria com a Buritirama, empresa que está presente em cinco estados brasileiros. O Clube entende que a empresa compartilha de valores fundamentais para uma empresa no Norte do país, como uma política ambiental pautada pela filosofia do desenvolvimento sustentável e com compromisso com o Pará e a Amazônia.