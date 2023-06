Remo: Torcida esgota ingressos do lado A do Mangueirão e bate o próprio recorde na Série C

O Remo fez promoção de ingressos para o jogo contra o Figueirense-SC, no sábado (24), no Mangueirão, com preços de R$20 a arquibancada e R$40 a cadeira até quinta-feira (22) e o torcedor azulino “comprou a ideia” e já esgotou todos os ingressos de arquibancada do lado A do Colosso do Bengui. A informação foi dada pelo clube em seu perfil no Twitter. Com isso a torcida azulina bateu o seu próprio recorde de público pagante na Série C 2023, que era de 10.048 torcedores no jogo contra o América-RN, no Baenão.

Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site, para quem preferir comodidade. Muitas filas foram registradas nos estabelecimentos e a expectativa da diretoria do Remo é que o Mangueirão receba um público acima dos 35 mil torcedores. A promoção de ingressos segue, mas a partir de sexta-feira (23), os bilhetes passarão a custar R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira.

O Leão está em segundo no ranking de torcida no Brasileiro da Série C. O clube paraense tem uma média de 6.997 torcedores pagantes por partida e está atrás apenas do América-RN, que possui uma média de 7.033 por jogo. No mesmo ranking, o Paysandu, maior rival do Remo, aparece na 7ª posição com média de 3.048 torcedores pagantes na Terceirona.