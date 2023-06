Após deixar o Remo, meio-campista tem contrato protocolado na CBF e pode fechar com time da Série D

O Remo anunciou ontem a saída do meio-campista Soares, de 25 anos, que estava na segunda passagem pelo Baenão. O jogador teve sua rescisão contratual protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta terça-feira (20). O meia que pertence ao Atlético-CE, está próximo de fechar com clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Soares realizou apenas sete partidas com a camisa do Remo nesta temporada e duas no ano de 2022. O jogador iniciou 2023 como titular no Leão Azul ao comando do técnico Marcelo Cabo, mas sofreu contusões e perdeu espaço no time azulino e jogou apenas uma partida na Série C do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do técnico Ricardo Catalá, Soares não foi mais aproveitado no time, chegou a treinar em separado até ser anunciada oficialmente a sua saída.

Mas Soares pode não ficar muito tempo desempregado. O jogador possui proposta do Caxias-RS, equipe tradicional do futebol gaúcho e que vem “batendo na trave” nos últimos anos em busca do acesso à Série C. O meia é tratado como uma prioridade no clube Grená e deve fechar contrato com o clube do Sul do país nos próximos dias. Atualmente o Caxias está na terceira posição do Grupo 8 da Série D, com 14 pontos, dentro do G-4, grupo que estaria classificado para a segunda fase, caso a competição terminasse hoje.