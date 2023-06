Série C: Remo pode ter três estreias contra o Figueirense-SC no Mangueirão

O Remo terá pela frente no próximo sábado (24) o Figueirense-SC, em Belém, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida passou para o Estádio Mangueirão, às 16h30 e o time azulino poderá ter estreias. O técnico Ricardo Catalá poderá terá à disposição três jogadores recém-contratados pela diretoria azulina, porém, um deles aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

O comandante azulino pediu, cobrou da diretoria reforços para a sequência da Série C. Alguns jogadores foram contratados, para ser mais exato três atletas foram anunciados pelo Remo e todos já estão em Belém e realizaram exames e testes físicos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Dois já foram regularizados e já poderão estrear, porém, o Leão Azul ainda aguarda a regularização do atacante Élton, de 37 anos, que estava disputando a Série B do Brasileirão pelo Juventude-RS.

O meia Marcelo, de 34 anos, já foi regularizado e já poderá estrear com a camisa azulina. O jogador estava atuando no Volta Redonda-RJ, clube que também disputa a Série C. O atleta trabalhou com Ricardo Catalá no Operário-PR e também no Mirassol-SP.

Além de Marcelo, outro jogador apto para estrear com o manto remista é o atacante Rafael Silva, de 28 anos. O jogador estava atuando a Série B pelo ABC-RN e chega por empréstimo junto ao Mirassol-SP, clube que detém seu passe. Rafael Silva teve seu nome publicado no BID na semana passada e pode jogar diante do Figueirense.