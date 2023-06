Com vitória do Volta Redonda-RJ, Paysandu e Remo caem posições na Série C; confira a tabela

A 9ª rodada da Série C finalizou com dois jogos na noite de ontem, porém três partidas estavam marcadas para ocorrer, mas o jogo entre CSA-AL x Aparecidense-GO, foi adiado por não ter marcação das linhas no gramado. A rodada fechou com Paysandu e Remo perdendo posições, após a vitória por goleada do Volta Redonda-RJ diante do vice-líder São Bernardo-SP, fora de casa.

O triunfo do Volta Redonda pelo placar de 3 a 0, fez Paysandu e Remo desceram posições na tábua de classificação da Série C 2023. Com os três pontos, o clube carioca ultrapassou a dupla Re-Pa e agora soma 12 pontos, mesma pontuação do Paysandu, mas a equipe do Sudeste do país leva a melhor no número de vitórias (4 a 3) e está à frente na tabela.

VEJA MAIS

Agora o Paysandu é o 12º colocado na classificação com 12 pontos e o Remo vem logo atrás, na 13ª posição, com 11 pontos conquistados. Na próxima rodada do Paysandu joga fora de casa, na cidade de João Pessoa (PB), contra o Botafogo-PB, às 21h30, na terça-feira (27), no Estádio Almeidão. Já o Remo, recebe o Figueirense-SC, no próximo sábado (24), à 16h30, no novo Mangueirão, em Belém. O desejo da diretoria azulina é colocar o maior público da Série C 2023 e para isso promoção foi feita no preço dos ingressos e não será cobrado estacionamento para carros e motos.

VEJA MAIS

Se liga!

As partidas entre Remo x Figueirense-SC e Botafogo-PB x Paysandu, terão transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, Youtube e também na frequência 97,5MHz.

Veja a tabela da Série C após a 9ª rodada

1º - Amazonas-AM – 18 pontos

2º - São Bernardo-SP – 16

3º - São José-RS – 15

4º - Operário-PR – 15

5º - Náutico-PE – 15

6º - Confiança-SE – 14

7º - Botafogo-PB – 14

8º - Ypiranga-RS – 13

9º - Figueirense-SC – 13

10º - Volta Redonda-RJ – 12

11º - CSA-AL – 12

12º - Paysandu – 12

13º - Remo – 11

14º - Brusque-SC – 11

15º - Pouso Alegre-MG – 11

16º - Floresta-CE – 10

17º - Manaus-AM – 9

18º - Altos-PI – 9

19º - América-RN – 9

20º - Aparecidense-GO - 6