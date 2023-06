Em homenagem, goleiro do Paysandu atravessa o gramado de joelhos, após vitória na Série C; vídeo

Titular no gol do Paysandu, o jovem goleiro Gabriel Bernard, de 22 anos, ganhou a posição no time, após a cirurgia de apendicite de Thiago Coelho. O jogador carioca agradeceu pela vitória diante do Floresta-CE, por 2 a 1 e homenageou a mãe, pelo aniversário, percorrendo o gramado do Estádio da Curuzu, de joelhos.

O vídeo foi gravado pelo repórter da Rádio Liberal FM, Luiz Antônio, após o término da partida. O goleiro Gabriel Bernard deu uma volta de joelhos no gramado do estádio bicolor. Em um vídeo enviado ao jornalista Abner Luiz, Gabriel Bernard explicou a homenagem.

“Só para esclarecer o motivo de ter dado a volta ao campo de joelhos. Dia 18 de junho é aniversário da minha mãe, coincidiu com o jogo contra o Floresta-CE e nós precisávamos dessa vitória e prometi que, se conseguíssemos vencer e pelo aniversário dela, daria essa volta de joelhos. Vencemos e pude pagar essa promessa”, disse Gabriel Bernard em entrevista ao Jornal Bom Dia Pará, da TV Liberal.

Gabriel Bernard chegou ao Paysandu no ano passado, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foram apenas cinco partidas pelo time Sub-23, mas o jogador permaneceu no grupo, que posteriormente conquistaria o título da Copa Verde 2022. Nesta competição, Gabriel fez a sua estreia no gol do Paysandu, contra o Huamaitá-AC, na vitória bicolor por 3 a 0, na Curuzu.

Na atual temporada, o goleiro ganhou a posição de Thiago Coelho, que teve que realizar uma cirurgia de apêndice, mas já treina com o grupo. Gabriel já realizou 11 partidas com a camisa do Paysandu nesta temporada e vem ganhando experiência e sequência de jogos e aos poucos vai ganhando o carinho e a confiança do torcedor bicolor, que questionou bastante o técnico Marquinhos Santos, na partida contra o São José-RS, em Belém, por ter escalado Alan Bernardon no gol, sendo que, Gabriel Bernard era o titular da equipe.

Gabriel Bernard iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo-RJ e durante três temporadas esteve no Atlético-GO. Jogou também pelo Grêmio Anápolis-GO e disputou uma Segundionha do Parazão pelo União Paraense.