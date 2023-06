Paysandu contrata zagueiro que estava na Ásia e que foi 'convocado' pela CBF para treinos da Seleção

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (15), mais uma contratação para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão fechou com o zagueiro Wellington Carvalho, de 30 anos, que estava no futebol da Indonésia. O novo contratado bicolor já foi “convocado” pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para compor os treinos da Seleção Brasileira.

Natural de Caxias do Sul (RJ), o jogador também atua como zagueiro e também na lateral-direita, estava atuando no Bali United, da Indonésia, onde esteve em campo em 13 partidas na temporada 2022/2023. Com a saída de Genílson, que estava no clube desde o ano passado, O Papão foi atrás de um defensor para recompor a posição.

VEJA MAIS

Wellington Carvalho iniciou a carreira no Fluminense-RJ e foi justamente quando defendia o clube das Laranjeiras, que recebeu o convite da CBF para compor os treinos da Seleção Brasileira, em 2014, dias antes da Copa do Mundo, que foi disputada no Brasil. Wellington Carvalho estava com 21 anos e foi chamado junto com Robert, meia que também atuava no Flu.

VEJA MAIS

Na carreira, Wellington Carvalho acumula passagens por vários clubes do país, como Ceará-CE, Tombense-MG, além do CRB-AL, equipe que jogou por três temporadas, Ponte Preta-SP e Coritiba-PR. No ano passado esteve no CRB, jogando a Série B do Brasileirão, antes de se transferir para o futebol asiático.