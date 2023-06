Repórteres relatam xingamentos de preparador do Paysandu: 'Mandou tomar no c*'

Durante o empate do Paysandu contra o São Bernardo, na última segunda-feira (12), na Curuzu, pela Série C, aconteceu um desentendimento envolvendo o preparador físico do Paysandu, Jonas Neves, e repórteres de campo. A equipe de O Liberal conversou com Luiz Antônio, da Rádio Liberal FM, e Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará, que deram suas versões do caso.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Durante o segundo tempo da partida, os jornalistas relatavam o desgaste físico do Paysandu na etapa final. Porém, Jonas teria se exaltado e precisou, inclusive, ser contido por jogadores do Papão que estavam aquecendo. Confira o que disse Luiz Antônio:

"Começou tudo no segundo tempo. Os jogadores reservas do Paysandu foram para o aquecimento, em frente onde estávamos - eu e o Saulo Zaire. O preparador físico estava fazendo o aquecimento sem nenhum problema. Foi então que o Saulo comentou durante a transmissão algo sobre a postura do Paysandu naquele momento, e o Saulo reforçou que podia ser relacionado à parte física. O preparador, por conta de não ter torcida, ouviu e foi tirar satisfação, dizendo que o Saulo não podia falar sobre isso. O preparador foi incisivo, grosseiro e o Saulo foi muito educado, cortês e paciente. O preparador foi querer 'peitar' e se não fosse os jogadores do Paysandu, o pior podia ter acontecido", afirmou.

"Já comigo foi o seguinte. Durante a transmissão da Rádio Liberal, comentei algo quando o Wanderson foi substituído. Quando ele passou pela gente, ele disse 'não senti nada'. Dando a entender que não foi nada grave e comentei isso na transmissão. Os jogadores ainda estavam aquecendo à nossa frente. O Dalberto, o Bruno Alves e o Fernando Gabriel disseram que ele sentiu a parte física, teve um desgaste grande. Aí pediram para fazer a correção. Eles foram super educados, não foram rudes, pelo contrário. Só que o preparador ouviu o que eu disse e o que os jogadores disseram e falou 'eles tiram a informação do c*''. Pedi respeito a ele, e aí os jogadores do Paysandu viraram para mim e pediram calma. Eu disse que iria corrigir durante a transmissão, deram sinal de ok e o assunto encerrou. Mas o preparador ficou ali perto e o clima ficou bem ruim", concluiu.

VEJA MAIS

Saulo Zaire confirmou a discussão e deu a versão dele sobre o acontecido. O repórter contou também que, após a partida, Jonas teria procurado ele para conversar e se acertaram:

"O narrador e o comentarista estavam batendo muito no recuo excessivo do Paysandu. Em uma das minhas intervenções eu falei sobre o desgaste físico, condicionamento. Eu falei de um modo bem geral, até porque não é de hoje. Ele ouviu, esperou eu terminar e perguntou quem eu era, de onde eu tinha tirado aquilo. Eu falei que não estava me dirigindo a ele, que o time havia recuado e o Marquinhos tinha pedido para o time ir pra frente. O que estava acontecendo então? Aí chegaram o Bruno Alves, o Dalberto e o Fernando Gabriel. O Paysandu tinha acabado de tomar o gol. Por fim, quando o pessoal chegou, ele mandou tomar no c*”, explicou.

"Dois minutos depois, o Wanderson saiu por trás do gol que a gente estava, entre eu e ele, e aí perguntaram 'sentiu alguma coisa?', o Wanderson disse 'não, perna pesada, não consigo dar arranque'. Aí ele [Jonas] esfriou. No final do jogo falou comigo na boa, entendi o lado dele, falei que não era um problema. Ele falou que estava tentando tirar o peso psicológico dos caras. Foi muito mais no calor do momento", finalizou Saulo.