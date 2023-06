Após empate, técnico do Paysandu critica diretoria e faz apelo: 'Chegou a hora de ir ao mercado'

O Paysandu empatou com o São Bernardo, na noite desta segunda-feira (12), no Estádio da Curuzu, e confirmou a entrada no Z4 da Série C. Após a partida, o técnico bicolor, Marquinhos Santos, avaliou o duelo. De acordo com o treinador, o principal fator para o problema foram os problemas na lateral-direita bicolor.

"De maneira nenhuma, até porque, pelo pouco tempo de trabalho que temos, conseguimos espelhar os três zagueiros do São Bernardo. Estávamos bem no jogo até o Edílson sair. Foi então que tivemos que improvisar, primeiro o Arthur e depois o Eltinho, por isso vinha usando João Vieira [como lateral-direita]. É uma situação que pedimos [reforço], foi falado. Quando tem 19 dispensas, é uma troca de elenco. O mês de junho vai ser um mês pesado. Chegou a hora de ir ao mercado para qualificar", concluiu.

O Paysandu terá uma nova oportunidade de vencer dentro da Curuzu. O Papão volta a campo no fim de semana, pela nona rodada da Terceirona. No domingo (18), às 19h, no estádio. Dessa vez, o rival é o Floresta, rival na luta contra o rebaixamento (apenas um ponto separa: 10 a 9).

