Paysandu empata com o São Bernardo em casa e termina rodada no Z-4 da Série C

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o São Bernardo-SP na noite desta segunda-feira (12), na Curuzu, e terminou a rodada no Z-4 da Série C. O Papão até começou melhor o jogo e abriu o placar com Paulão, no primeiro tempo. No entanto, a equipe bicolor voltou bem pior do intervalo e levou o empate com gol de Bruno Santos.

Com o resultado, o Paysandu termina a oitava rodada da Série C na 18ª posição, com apenas nove pontos conquistados em oito partidas. Por outro lado, o São Bernardo manteve a liderança do torneio, com 16 pontos ganhos, empatado com o Náutico-PE.

O próximo compromisso do Papão na Série C será no domingo (18). Às 19h, o Bicola encara o Floresta, na Curuzu, pela nona rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Primeiro tempo

Mesmo sem torcida nas arquibancadas, devido a uma punição sofrida pelo clube no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Paysandu pulsou no ritmo da vibração da Fiel e fez um primeiro tempo muito bom diante do líder do campeonato. Com as melhores chances, o Papão ditou o tom da partida e foi para os vestiários com vantagem no placar.

Nos primeiros 15 minutos da etapa inicial, o São Bernardo tentou mostrar repertório com a bola no pé. Matheus Oliveira organizava as investidas do Bernô no jogo, que rodava muito a bola próximo à área, mas pouco arriscava à meta de Gabriel Bernard.

Por outro lado, o Paysandu era vertical. Quando recuperava a bola no meio de campo, não perdia tempo para esticar o passe aos laterais e produzir jogadas de perigo. A primeira delas, inclusive, surgiu aos 15 minutos, quando Mário Sérgio carimbou o travessão, após jogada construída por Edilson, na esquerda.

Apesar disso, o gol do Papão, que era a equipe que mais levava perigo no jogo, não tardou a sair. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Paulão testou a bola para a rede e abriu o placar. A partir disso, o Bicola até teve chance de ampliar, mas preferiu segurar o ímpeto do São Bernardo até o apito de intervalo.

Segundo tempo

O Paysandu tem sofrido de "espasmos de rendimento" na Série C. Às vezes, o time alviceleste faz grandes partidas, mas em outros é completamente dominado pelo adversário. Um pouco disso ocorreu no segundo tempo na Curuzu, quando o Bicola subiu dos vestiários para o segundo tempo com muitas dificuldades de criação. No final, essa inconstância de desempenho fez com que a equipe deixasse de ganhar pontos importantes na briga contra o rebaixamento.

Somado à queda de rendimento na etapa final, o Paysandu enfrentou um São Bernardo melhor depois do intervalo. O Bernô fez três mudanças antes de subir dos vestiários e amassou a equipe bicolor logo nos primeiros minutos, tanto que empatou o jogo aos 9, em belo chute de Bruno Santos.

O Paysandu, por sua vez, não conseguiu se desvencilhar das tramas de marcação do São Bernardo no meio de campo. Robinho passou a ter menos chances de criar e Edilson não conseguia subir tanto pela direita. Nesse momento, o São Bernardo cresceu ainda mais e chegou, em alguns momentos, merecer fazer o gol do virada, mas parou em um inspirado Gabriel Bernard.

Nos acréscimos, o Paysandu até teve chances de empatar, mas tudo na base do "abafa". O time de Marquinhos Santos tentou por meio da bola aérea, mas que foi bem rebatida pela defesa do Bernô. Resultado final: 1 a 1, com o Papão no Z-4.

Ficha técnica:

Paysandu 1 x 1 São Bernardo-SP

8ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 12/06/2023

Hora: 20h

Local: estádio da Curuzu

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araujo Brandao (RJ) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ)

Quarto Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Gols: Paulão 20'/1T (PAY); Bruno Santos 9'/2T (SBR)

Paysandu: Gabriel Bernard; Edílson (Geovane), Paulão, Wanderson (Eltinho), Filemon e Igor Fernandes; Nenê Bonilha, Arthur e Robinho (Juninho); Vinícius Leite (Dalberto) e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

São Bernardo: Alex; Jeferson (Davi Gabriel), Léo Paraíso (Bruno Azevedo), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Arthur Henrique (Alex Reinaldo), Bruno Santos e Rodrigo Souza; João Carlos, Matheus Oliveira (Henrique Lordelo) e Romisson (Bruno Michel). Técnico: Márcio Zanardi