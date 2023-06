Com a volta de Vinícius Leite aos titulares, Paysandu está escalado para duelo com o São Bernardo

O técnico Marquinhos Santos promoveu novas mudanças no Paysandu. A equipe volta a campo nesta segunda-feira (12), às 20h, no Estádio da Curuzu, contra o líder da Série C, o São Bernardo. O Papão tem o retorno do atacante Vinícius Leite entre os titulares. Além disso, o zagueiro Filemon e o lateral-direito Edilson têm a chance de começar.

