Na zona de rebaixamento, Paysandu enfrenta o São Bernardo-SP, líder da Série C

Depois de três jogos sem vencer, o Paysandu tenta a reabilitação na Série C do Campeonato Brasileiro contra o líder do campeonato. A partida contra o São Bernardo-SP acontece nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, no estádio da Curuzu, em Belém.

Tecnicamente, os dois times estão em situações muito distantes na Série C. O Paysandu vem de um panorama delicado e já acumula uma troca de técnico nas primeiras rodadas. Com Marquinhos Santos, o time ocupa a 16ª posição, com oito pontos em sete jogos. Foram duas vitórias, a última delas na quarta rodada, sobre o Manaus.

Para reverter o quadro, a comissão técnica do clube vem promovendo uma grande "limpa" no elenco e ao menos cinco jogadores foram dispensados nos últimos dias. Saíram do Paysandu o zagueiro Genílson, o volante Paulo Henrique, os meias Gabriel Davis e Andrés D’Agostino e o atacante Alex Matos, sem contar os que foram antes. Ao todo, foram 20 dispensas na temporada.

Por conta disso, a partida contra o líder do campeonato é considerada primordial para os interesses do clube, que precisa vencer em casa para entrar na briga por uma vaga no grupo de cima.

"Como não houve os resultados que se esperava no início da temporada, entendo que seja natural uma reformulação no elenco. O elenco do Paysandu era numeroso. Agora estamos enxugando e procurando qualificar com alguns atletas, para que possamos ter uma competitividade melhor", disse Marquinhos.

Por outro lado, o São Bernardo vem mantendo a melhor campanha da competição, mas acabou tropeçando na rodada passada, ao perder para o Floresta-CE, por 2 a 0. O Papão da Amazônia será o segundo adversário paraense nesta Série C. Ainda na primeira rodada, o clube paulista derrotou o Clube do Remo por 3 a 1 e desde então se manteve no topo da tabela.

Em relação ao time, o treinador bicolor não deve ter muitas alterações em relação ao jogo passado. O time continua sem poder contar com o goleiro Thiago Coelho, os zagueiros Jacy Maranhão e Eltinho, além do atacante Vicente.

Ficha técnica:

Data: 12/06/2023

Hora: 20h

Local: estádio da Curuzu

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araujo Brandao (RJ) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ)

Quarto Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Paysandu: Gabriel Bernard; Edílson, Paulão, Wanderson, Igor Fernandes; Geovane, Nenê Bonilha, Arthur, Robinho; Bruno Alves e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

São Bernardo: Alex; Jeferson, Rafael Vaz, Arthur Henrique, Rodrigo; João Carlos, Matheus, Leonardo, Bruno Silva; Lino e Bruno Santos.

Técnico: Márcio Zanardi