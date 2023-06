Paysandu oficializa a dispensa de atacante ex-Cruzeiro; confira

O Paysandu deu continuidade ao processo de reformulação do elenco com a dispensa do atacante Alex Matos, de 20 anos. O jogador, ex-Cruzeiro, não atuou em nenhuma das partidas do Bicola pela Série C do Campeonato Brasileiro e agora acertou a saída do clube da Curuzu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Não deu certo

Alex Matos foi contratado pelo Papão no início de janeiro deste ano. De acordo com o ídolo e diretor bicolor Vandick, o clube adquiriu 55% dos direitos econômicos do atleta. A ideia do Bicola era repetir a fórmula que funcionou com Marlon, que foi vendido ao futebol de Portugal por 350 mil euros - cerca de R$ 1,95 milhões na cotação atual.

VEJA MAIS

Carreira

Natural de Montes Claros, interior de Minas Gerais, Alex Matos deu os primeiros passos no futebol na base do São Caetano. Em 2020 ele foi para o sub-20 do Cruzeiro e disputou o Brasileirão da categoria e o campeonato estadual.

Em 2022, Alex se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou a integrar o elenco principal da Raposa na Série B. Apesar disso, ele não foi utilizado em nenhuma partida pelo técnico Paulo Pezzolano.

Opções

Com a saída de Alex Matos, o técnico bicolor, Marquinhos Santos, conta com os seguintes nomes para o ataque: Nicolas Carece, Jordan Gabriel, Dalberto, Vinícius Leite, Mário Sérgio, Luis Phelipe, Vicente, Bruno Alves e Roger.

Próximo desafio

O Paysandu volta a campo na segunda-feira (12), às 20h, contra o líder São Bernardo, na Curuzu. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Confira a nota oficial do Paysandu

O Paysandu Sport Club informa que, em comum acordo, o atleta Alex Matos não faz mais parte do elenco bicolor.

O clube agradece ao atacante pelos seus serviços prestados.