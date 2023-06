Site aponta aumento no risco de rebaixamento do Paysandu, na Série C

A rodada terminou e o Paysandu se aproximou mais um pouco da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. O Papão está a apenas dois pontos do Z4 e, de acordo com o site Chance de Gol, o Papão é o terceiro time com mais riscos de queda - ou seja, deve ser rebaixado para a Série D.

Rebaixamento

Segundo a plataforma, o Paysandu, que acumula oito pontos em sete rodadas, tem 59.4% de probabilidade de descer para a Série D. Esta é a terceira pior marca. O Papão é superado apenas por Manais (70%) e Altos (78.2%). Com isso, o site aponta que o Bicola será rebaixado.

Classificação

Com Chance de Gol colocando o Paysandu entre os clubes que caírão, naturalmente a equipe tem poucas possibilidades de classificação para o quadrangular de acesso. O site dá apenas 2.6% de chances para o Bicola avançar de fase. Apenas o Manaus (1%) tem menos.

Lance a Lance

Para tentar reverter o que os números apontam, o Paysandu tem uma partida complicada na segunda-feira (12). A partir das 20h, na Curuzu, o Papão recebe o São Bernardo, pela oitava rodada da Série C. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.