Dominado! Desempenho do Paysandu contra o Operário é alvo de críticas

As estatísticas do jogo entre Operário-PR e Paysandu, pela 7ª rodada da Série C, impressionam. Negativamente. A equipe bicolor, em um processo já avançado de reformulação, foi amplamente dominada pelo adversário: apenas 27% de posse de bola e uma única finalização ao longo dos mais de 90 minutos de jogo.

O time paranaense, em contrapartida, chutou 22 vezes no gol bicolor, forçando grandes defesas de Gabriel Bernard, que foi o grande destaque do confronto. Mesmo sem ter tomado o gol, o desempenho bicolor está sendo questionado, inclusive pela torcida.

Não à toa, o Papão passará mais uma rodada com a pior defesa da Terceirona. São 12 gols tomados em sete partidas. Destes gols sofridos, em três foram por meio de goleadas: 3 a 0 para o Volta Redonda e 5 a 0 para o Ypiranga. Ambas as partidas foram fora de casa.

Os resultados mostram também a disparidade das atuações do Paysandu como mandante e como visitante. O empate contra o Operário foi o primeiro ponto conquistado, nesta Série C, longe de Belém. Na Curuzu, o Papão acumula duas vitórias e um empate.

O próximo duelo do Paysandu é justamente no estádio bicolor. Na segunda-feira (12), às 20h, o Papão recebe o líder da Terceirona, o São Bernardo, pelo encerramento da oitava rodada da competição. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.