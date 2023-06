‘Objetivo era vencer’, diz técnico do Paysandu após time finalizar três vezes contra o Operário-PR

O Paysandu foi amplamente dominado pelo Operário-PR na última quarta-feira (7), pela Série C. Pelo menos é o que indicam as estatísticas da partida. Em 90 minutos, o Papão teve pouco menos de 30% de posse de bola e finalizou ao gol três vezes. Apesar dessa postura reativa dentro de campo, o técnico bicolor, Marquinhos Santos, afirma que pensou em uma equipe que fosse capaz de ganhar o jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em entrevista coletiva após o duelo contra o Fantasma, em Ponta Grossa, o treinador do Papão disse que planejou usar os contra-ataques para chegar ao gol adversário. Ainda segundo ele, faltou o "último passe" para que os lances fossem melhor concretizados.

VEJA MAIS

"O objetivo era vencer. Armamos uma equipe para equilibrar o primeiro tempo. No segundo, armamos para jogar no contra-ataque, tanto que chegamos ao gol duas ou três vezes, mas não concretizamos. Faltou um ajuste fino de treinamento, coisa que tive pouco desde que cheguei aqui. Precisamos de entrosamento para que a equipe evolua", explicou.

Estatísticas de Paysandu e Operário pela Série C (Divulgação/ DAZN)

Questionado sobre o grande número de dispensas que o Paysandu tem efetuado nos últimos dias, Marquinhos disse que vê o processo como "natural". Segundo ele, o Bicola está sendo requalificado com as novas contratações.

"Como não houve os resultados esperados no início do ano é natural que haja uma reformulação. Até porque nosso elenco era muito numeroso. Agora, estamos requalificando com a chegada de novos jogadores. A ideia é que a partir de agora tenhamos mais opções dentro do elenco", disse.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será contra o São Bernardo, na segunda-feira (12), às 20h, na Curuzu, pela oitava rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.