Ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia abre o jogo sobre o clube: 'Agora está meio sem rumo'

Alberto Maia é o segundo entrevistado da nova temporada do programa Abre o Jogo. O advogado e ex-presidente do Paysandu no biênio 2015/16 conversou por mais de uma hora com os jornalistas Carlos Fellip e Felipe Saraiva sobre os mais diversos assuntos relacionados à sua gestão e a dos demais, inclusive do atual, Maurício Ettinger. "Agora está meio sem rumo. Não está com muito rumo, não", disse.

Enquanto esteve sentado no trono bicolor, Maia teve momentos distintos, variando entre as conquistas, entre elas a primeira Copa Verde, em 2016, e as polêmicas, como a criação da marca Lobo, que estampa as camisas do clube.

Entre outros assuntos, o ex-dirigente não poderia deixar de abordar a história de seu antigo grupo político, denominado "Novos Rumos", responsável pela eleição de vários presidentes do clube, a partir da entrada de Vandick Lima, que permaneceu no biênio 2013/14.

Desde a sua saída do clube, Maia se afastou da política diária, mas continua ativo em suas redes sociais e por vezes tece palpites sobre a situação do clube.