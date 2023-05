Paysandu já contratou mais de três times em 2023; veja as entradas e saídas

Em meio ainda a processos de reformulação de seus elencos devido ao início ruim na Série C, Remo e Paysandu ainda têm quase três meses para buscar reforços no mercado. O prazo para inscrição de atletas na Terceirona vai até o dia 4 de agosto.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Depois, serão permitidas oito novas inscrições, mas em substituição a outros, até o dia 25, também de agosto. Ou seja, Remo e Paysandu ainda têm quase três meses para farra de contratações. Pensando nisso, a equipe de O Liberal traz agora um balanço de entradas e saídas do Paysandu.

VEJA MAIS

Paysandu

O Paysandu tem sido o protagonista do mercado no futebol paraense até aqui. São nada menos que 36 contratações até o momento, e ainda há mais em vista, com o início abaixo da equipe na Série C do Brasileiro. O que equilibra este dado é o número de saídas: 14 no total.

O último reforço do Paysandu foi o meia Robinho, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O experiente jogador de 35 anos chega para reforçar um meio-campo que perdeu Ricardinho, uma das referências da equipe. O jogador escolheu não renovar o contrato com o Bicola e acertou com o Floresta, que também está na Série C.

Veja a lista de reforços do Paysandu na temporada (36):

Bocanegra

Jimenez

Hernandez

Wanderson

Samuel Santos

Paulo Henrique

Rithely

Mário Sérgio

Eltinho

Stéfano Pinho

Vicente

Alex Matos

Fernando Gabriel

Juan Tavares

Bruno Alves

D'Agostino

Eric Vieira

Igor Bosel

Edilson

Vinícius Leite

Rodolfo Filemon

Luiz Phelipe

Kelvi

Igor Fernandes

Geovane

Alan

Léo Baiano

Arthur

Leandrinho

João Pedro

Jordan

Juninho

Jacy Maranhão

Nenê Bonilha

Paulão

Robinho

Veja a lista de jogadores que deixaram o Paysandu (14):

Bocanegra

Jimenez

Hernandez

Samuel Santos

Rithely

Stéfano Pinho

Juan Tavares

Eric Vieira

Igor Bosel

Léo Baiano

Ricardinho

Victor Souza

Dioguinho

Bileu