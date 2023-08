Paysandu anuncia contratação de meia que estava no futebol da Turquia

O Paysandu anunciou mais uma contratação para a reta final da primeira fase da Série C. A novidade é o meia Ronaldo Mendes, de 30 anos. A contratação foi divulgada na tarde desta terça-feira (1º) por meio das redes sociais do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Antes do Paysandu, Ronaldo defendia as cores do Caykur Rizespor, equipe que disputou a Segunda Divisão da Turquia na última temporada, mas conseguiu o acesso à elite nacional. Em dois anos no clube, o jogador acumulou somente 14 partidas e um gol marcado.

VEJA MAIS

Antes da passagem pelo futebol europeu, Ronaldo atuou por cinco temporadas nos Emirados Árabes Unidos. Por lá, defendeu duas equipes: o Al Wasl - clube pelo qual atuou em mais jogos - e o Al Fujairah SC. Ambos disputavam a Primeira Divisão Nacional.

No Brasil, Ronaldo fez carreira, sobretudo, em equipes do interior de São Paulo. Naquela região, defendeu o Santos, a Penapolense, o Botafogo-SP e o Guarani. Além disso, acumula passagens pelo ABC-RN, Criciúma-SC, Paraná-PR, CRB-AL e CSA-AL.

No Paysandu, Ronaldo terá a concorrência de alguns jogadores no setor de meio-campo. Além dele, o Bicola conta para a função de armador com os jogadores, Robinho, Fernando Gabriel, Juninho e Leandrinho.

Caso seja regularizado até esta sexta-feira (4), Ronaldo pode estrear no Paysandu no próximo domingo (6), quando o Papão enfrenta o Altos-PI, fora de casa, pela Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.