Série C: disposto a pressionar em casa, Altos-PI vende ingressos a R$ 10 para jogo contra o Paysandu

No próximo domingo (6), o Paysandu vai até o Teresina-PI enfrentar o lanterna da Série C, o Altos. Apesar da distância entre os times na tábua classificatória, a partida promete ser bastante indigesta aos bicolores, haja vista que o clube mandante resolveu baixar o preço dos ingressos para contar com a casa cheia. O Altos precisa vencer para sair da última posição, com apenas 12 pontos e, para isso, quer a torcida empurrando do início ao fim.

Nesta segunda-feira (31) o clube iniciou a venda de ingressos. Quem optar pelo setor de arquibancada e geral, vai pagar apenas R$ 10 pelo ingresso, enquanto as cadeiras cativas saem por R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. O torcedor pode ainda adquirir os bilhetes antecipadamente através da internet (pelo site i9tickets.com) e nos pontos físicos (Quiosque da i9 Eventos, Shopping Rio Poty, Loja Centro Musical no Shopping Riverside e bilheterias do estádio Lindolfo Monteiro, horas antes da partida).

A situação da equipe na Série C não é nada boa e o técnico Luan Carlos precisa espantar a série de 10 jogos sem vencer, faltando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. Do outro lado, o Paysandu quer garantir a permanência no G8, atualmente com 22 pontos. Se vencer, o Papão avança em direção ao G4 e chega mais perto da classificação. Enquanto o Paysandu vai de um empate com o América-RN fora de casa, o Altos vem de derrota para o Volta Redonda, por 2 a 0.