Jogadores do Paysandu recebem folga nesta segunda (31) após empate com América-RN, pela Série C

Depois de empatar no último domingo (30) com o América-RN, fora de casa, pela Série C, os jogadores do Paysandu receberam um dia de folga nesta segunda-feira (31). A delegação, que esteve presente na partida em Natal, desembarcou em Belém por volta das 11h e só vai se reapresentar na Curuzu, para o início da semana de treinamentos, na tarde de terça-feira (1º).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O início das atividades no Papão visando o próximo compromisso pela Série C ainda não começaram, mas o técnico Hélio dos Anjos já tem dúvidas em relação à partida que ocorre no próximo domingo (6), contra o Altos-PI. De acordo com o relatório divulgado pelo clube, três jogadores estão no departamento médico.

VEJA MAIS

No momento, os jogadores no DM são o lateral-esquerdo Igor Fernandes , o zagueiro Wellington Carvalho e o meia Nenê Bonilha. O trio, inclusive, nem viajou a Natal para enfrentar o América-RN. O clube optou por deixar os atletas em Belém intensificando a recuperação física.

Igor Fernandes tem problema muscular na coxa. Já Wellington Carvalho e o Nenê Bonilha têm lesões no quadril. O clube, no entanto, não divulgou prazo para que os jogadores estejam aptos para as atividades.

Sequência interrompida

Wellington Carvalho ainda não tevem sequência pelo Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal)

Entre os jogadores machucados, quem mais deve lamentar a ausência forçada é o zagueiro Wellington Carvalho. Desde que chegou ao Papão, o jogador ainda não conseguiu encaixar uma sequência de partidas.

Logo que chegou ao Paysandu, o zagueiro foi escalado no time titular que enfrentou o Amazonas-AM, fora de casa. O jogador até teve uma boa atuação, mas foi expulso e precisou cumprir uma partida de suspensão.

Assim que voltou a ficar apto para jogo, Wellington voltou a ser escalado como titular, desta vez contra o CSA-AL, em casa. O jogador colecionou mais uma boa atuação, tanto que marcou o gol da vitória bicolor. No entanto, na reta final da partida, precisou ser substituído por lesão.

Série C

A partida entre Paysandu e Altos-PI ocorre no domingo (6), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 16ª rodada da Série C. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.