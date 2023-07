Ex-funcionária do Paysandu vai à Justiça e pede indenização de mais de meio milhão de reais; veja

O Paysandu vive um momento positivo na Série C do Campeonato Brasileiro, mas pode ter pela frente um impacto financeiro significativo por conta de uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária do clube por meio da qual pede indenização de cerca de meio milhão de reais, exigindo o pagamento de direitos, segundo ela, não garantidos.

A ex-gerente de segurança do Paysandu, que não terá o nome revelado, trabalhou nas últimas gestões do clube e entrou com ação na Justiça Trabalhista contra o Papão, no último dia 10 de julho, na qual pede a quantia de R$ 527.221,05, referentes aos atrasos de salários, férias, verbas rescisórias, horas extras, adicional noturno e não depósito de FGTS.

No documento, acessado pela reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal, constam uma série de pedidos, todos eles ligados às garantias do trabalhador previstas em lei. Veja:

Além da questão judicial trabalhista, o Paysandu tem tido alguns problemas na justiça desportiva, com a aplicação de pena por conta dos incidentes provocados por alguns torcedores, que incitaram briga contra torcedores do Figueirense em jogo pela Série C do ano passado, contra a torcida do Operário-PR (na 7ª rodada) e, mais recentemente, em partida contra o América-RN, na 15ª rodada.

O último caso ainda pode ser julgado, caso a Procuradoria do STJD acate e ofereça a denúncia. Nesta edição da Série C o clube precisou fazer dois jogos de portões fechados e conseguiu um efeito suspensivo para outros dois, enquanto aguarda a decisão final da corte desportiva.

A Redação Integrada de OLiberal entrou em contato com o clube para pedir um posicionamento e aguarda retorno.