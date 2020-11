Depois de cinco anos, Remo está próximo de quitar parte da dívida trabalhista em 2020

O ano de 2015 marcou a volta do Remo para a Série C, após anos disputando a Série D ou ficando sem calendário, mas nesta temporada o departamento jurídico azulino aderiu ao Projeto Conciliar no Tribunal Regional do Trabalho para negociar e quitar os débitos trabalhista, que giravam em torno de R$12 milhões. Cinco anos depois o clube está próximo de pagar esse débito.

A informação foi confirmada pelo presidente do Remo Fábio Bentes, que afirmou uma dívida recente de três ou quatro meses, porém o clube possui um valor ajuizado que quitará os débitos pendentes.

“O projeto conciliar termina agora em dezembro, mas o clube possui três ou quatro parcelas em aberto, porém temos R$170 mil em crédito na vara trabalhista, que ainda não foi direcionado, mas já solicitamos o direcionamento deste valor para pagamentos de parcelas em aberto, ainda sobraria uma parte e ficaríamos próximos de quitar. Estamos aguardando o despacho do juiz, mas estamos tratando nesse sentido. Se tudo caminhar bem finalizamos o projeto conciliar que demorou cinco anos”, comentou.

Bentes revela que a dívida trabalhista do Remo continua e sem revelar valores, projeta o fim de todos os débitos para o final de 2022.

“Quando assumi tinham sete parcelas em aberto, pagamos os atrasados e mantemos em dia. Lógico que os processos trabalhistas seguem, já que é um viés de processos antigos. Se tudo caminhar, no final de 2022 devemos quitar”, finalizou.