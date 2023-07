Árbitro de América-RN e Paysandu relata confusão entre torcidas; clube já tem duas punições

A partida entre América-RN e Paysandu foi positiva no aspecto futebolístico, mas pode trazer novas consequências fora das quatro linhas. O árbitro sul-mato-grossense Marcos Mateus Pereira anotou na súmula um "princípio de tumulto" envolvendo as duas torcidas e que rapidamente foi contido pela Polícia Militar. Caso a denúncia seja levada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube paraense pode ser novamente obrigado a jogar com portões fechados.

O registro no documento aponta que o problema foi identificado por volta dos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto o Papão perdia o jogo por 1 a 0. A partida aconteceu na Arena das Dunas, em Natal. Nas imagens divulgadas pela empresa detentora dos direitos de transmissão é possível ver um grupo de torcedores do Paysandu sendo acuado pela PM, que repreende alguns deles de forma agressiva, com golpes de cassetete, dispersando a maior parte em seguida.

Confira:

Aos 44 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada devido a um princípio de tumulto envolvendo as duas torcidas que logo foi contido pelo policiamento. Essa paralisação durou 1 minuto.

Ao final do jogo, o Paysandu conseguiu o empate que o manteve no G8 da Série C, com 22 pontos. A questão que preocupa a direção do clube é a possibilidade do caso parar novamente na corte desportiva, onde o clube alviceleste já acumula duas penalidades somente na Série C deste ano, e que lhe renderam alguns jogos de portões fechados, graças ao comportamento nada civilizado de alguns torcedores.

O técnico Hélio dos Anjos comentou a situação vexatória à qual o clube é exposto todas as vezes que torcedores de organizadas resolvem assistir jogos fora do estado. "A gente lamenta a torcida vir assistir o nosso jogo e criar problema, vai para a súmula. O juiz parou o jogo. Será que esses torcedores que se dizem Paysandu se importam com o clube? Nós estamos em busca de objetivo, a direção, os jogadores lutam. Eu lamento muito".

Figueirense

O Paysandu foi punido com dois mandos de campo com portões fechados e multa de R$ 3,5 mil por problemas disciplinares na partida contra o Figueirense pela Série C 2022. O jogo ocorreu no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em setembro do ano passado, terminando com a vitória por 2 a 1 do time catarinense. Na súmula constou o arremesso de objetos ao gramado - como cadeiras, banquetas e até bombas - pela torcida bicolor.

Por conta disso, o clube foi impedido de contar com a torcida nas partidas contra São Bernardo e Floresta, pela oitava e nona rodada da Série C deste ano, respectivamente.

Operário-PR

No último dia 28 de junho, a terceira comissão disciplinar do STJD anunciou nova punição ao Paysandu com dois jogos de portões fechados, além de uma multa de R$ 30 mil, devido aos incidentes provocados pela torcida durante a partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho.

Na prática, o clube deveria jogar de portões fechados contra o Brusque-SC e Remo, pela 11ª e 13ª rodada, respectivamente. Apesar disso, o Departamento Jurídico conseguiu um efeito suspensivo e ambos foram realizados com a torcida, enquanto o caso segue para ser apreciado na corte desportiva.