Briga de torcida paralisa Paysandu x América-RN pela Série C; vídeo

Uma briga de torcedores paralisou, por alguns, minutos, a partida entre Paysandu e América-RN, pela 15ª rodada da Série C neste domingo (30). O incidente ocorreu na Arena das Dunas, em Natal.

A confusão começou na reta final do primeiro tempo, quando torcedores do América-RN invadiram a área destinada à torcida do Papão no estádio. Logo em seguida, a polícia interveio e dispersou a briga.

A partida, por conta disso, ficou paralisada por cerca de cinco minutos. Após o fim da briga, a partida foi reiniciada.

Vale destacar que o Paysandu já foi condenado neste ano por briga de torcida em estádios fora de Belém. O clube, inclusive, teve que jogar alguns jogos da Terceirona com portões fechados como punição.