Em busca de se consolidar no G8, Paysandu visita o América-RN pela Série C

O Paysandu encara o América-RN neste domingo (30), às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal. O adversário bicolor nesta 15ª rodada da Série C do Brasileiro está na zona de rebaixamento. O Papão inicia a rodada na sétima posição e pode se consolidar de vez no grupo das oito equipes que avançam ao quadrangular de acesso.

O Papão entrou no G8 na última rodada, após a vitória por 1 a 0 contra o CSA-AL. Vale ressaltar que o time bicolor passou boa parte da primeira fase da competição no meio da tabela, brigando para entrar na zona de classificação. Eltinho comentou justamente essa dificuldade da equipe na Terceirona e destacou o mental do elenco.

O Paysandu vem de três vitórias seguidas na Série C do Brasileiro e isso passa muito pela melhora no sistema defensivo. Nestas sequências, os reforços para a defesa, o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Wellington Carvalho e o lateral Anílson foram destaques, entrando, cada um, pelo menos uma vez na Seleção da Rodada do canal Nosso Futebol.

Papão e Dado se reencontram

Uma curiosidade do duelo é o reencontro entre Paysandu e o técnico do América-RN, Dado Cavalcanti. Com quatro passagens pela Curuzu, o comandante viveu altos e baixos no clube bicolor. Inclusive, Dado esteve em parte da campanha do Papão que culminou no rebaixamento na Série B de 2018.

Paysandu e América-RN se enfrentam na continuidade desta 15ª rodada. Em caso de derrota, os bicolores podem até sair do G8. Mas, em caso de vitória, a equipe paraense estará muito próximo da classificação.

A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

América-RN x Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C - 15ª rodada

Data: 30/07/2023 (domingo)

Horário: 16h30

Local: Arena das Dunas

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Moises Estevao de Moura Lima (RN)

América-RN: Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Alan Ferreira e João Lucas; Rodriguinho, Araújo e Matheuzinho; Gustavo Ramos, Álvaro e Rafinha. Técnico: Dado Cavalcanti

Paysandu: Paysandu: Matheus Nogueira; Anilson, Wellington Carvalho (Wanderson), Paulão e Eltinho; Jacy Maranhão, Geovane e Robinho; Mário Sérgio, Nicolas Careca e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos