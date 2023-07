Embalado na Série C, Paysandu chega a Natal para jogo contra o América-RN

O Paysandu encerrou, na manhã desta sexta-feira (28), a preparação para enfrentar o América-RN pela Série C do Brasileirão. Logo após o treino, que ocorreu no estádio da Curuzu, a delegação bicolor partiu para o Aeroporto Internacional de Belém, onde embarcaram rumo a Natal, capital do Rio Grande do Norte.

De acordo com a assessoria alviceleste, a delegação chegou ao Nordeste por volta das 18h30. A próxima atividade prevista para os jogadores será um treino, marcado para ocorrer neste sábado (29), pela manhã, no centro de treinamento do ABC-RN.

No domingo (30), o Papão enfrenta o América-RN na Arena das Dunas, às 16h, em partida válida pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. No momento, o Paysandu está na 7ª colocação da Terceirona, com 21 pontos conquistados em 14 jogos. Em caso de derrota, os bicolores podem até sair do G8. Mas, em caso de vitória, a equipe paraense estará muito próxima da classificação.

Já o Dragão tem 14 pontos e está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória tira o time do Z-4, mas uma derrota diminui ainda mais as possibilidades do Mecão em permanecer na Série C.

A partida entre Paysandu e América terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.