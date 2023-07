Ex-ABC-RN, goleiro do Paysandu elege principais destaques do América-RN

O elenco do Paysandu tem usado a semana para estudar o América-RN, próximo adversário na Série C. No entanto, existe um jogador bicolor que conhece bem a equipe potiguar: o goleiro Matheus Nogueira. Depois de defender o ABC-RN - maior rival do Mecão - por uma temporada, o atleta tem ajudado a equipe alviceleste na preparação para o duelo deste final de semana. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (27) o arqueiro elegeu os dois maiores perigos do Dragão de Natal.

"Como eu joguei contra, sei um pouco das armas deles. Eles tem o Elvinho, que é um jogador bastante agudo, e o Wallace Pernambucano, que é um centroavante que serve como desafogo no ataque. Claro que temos que tomar cuidado com qualquer situação, mas acredito que esses dois jogadores são extremamente perigosos", disse.

Além dos perigos que estão dentro de campo, o Paysandu deverá lidar com um importante empecilho na busca pela vitória: a torcida adversária. Segundo Matheus Nogueira, o torcedor alvirrubro costuma fazer uma grande festa nas partidas do Mecão, que ocorrem na Arena das Dunas, palco do duelo contra o Bicola.

"Eu não sei como está a questão da torcida agora, mas nos clássicos que joguei na Arena das Dunas dá pra ver que a torcida joga junto. É um estádio bonito, com um bom gramado. Sabemos que no momento do jogo a torcida vai apoiar eles, mas se o jogo começar a virar essa pressão pode atrapalhar. Temos que ser inteligentes e usar isso ao nosso favor", explicou.

Paysandu e América-RN se enfrentam neste domingo (30), às 16h, pela 15ª rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.