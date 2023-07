Técnico do Paysandu revela gosto pela boemia e diz que 'fechou bar' nas vésperas do Re-Pa

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, deixou uma coisa clara na entrevista à jornalista Syanne Neno: ele gosta da boemia. O treinador disse que na sexta-feira, véspera do clássico Re-Pa pela Série C, foi o último a sair de um bar no centro de Belém. Ele conta que tem o costume de fazer isso, junto com Marcelo Rocha, auxiliar técnico e amigo.

"Eu gosto da noite, da boemia. Eu e o Marcelo, nós gostamos de fechar bares. No Egito, nós fechamos um bar próximo à Faixa de Gaza. Estávamos treinando um time da Arábia Saudita na época e eles tinham seguranças na porta do hotel, por questão de prevenção. Mandei os seguranças ficarem na porta do bar, esperando a gente. Como é que vou ficar preso num hotel, sem me divertir, tomar uma cerveja? Já fechamos bar por todo esse Brasil", contou.

Série C

A cinco rodadas do fim da primeira fase, o Papão tenta se aproximar da vaga no duelo de domingo (30), às 16h30, na Arena das Dunas, contra o América-RN. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance de O Liberal.com.