Técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos revela razões para saída antes da Libertadores de 2003

Esta não é a primeira passagem de Hélio dos Anjos à frente do Paysandu. Além de 2019, o técnico esteve no comando do Papão em 2002 e chegou a preparar o time para a Libertadores. No entanto, Hélio deixou o clube antes do início da competição internacional. Hélio desmentiu os rumores de problemas com a então diretoria bicolor e contou o que impediu que continuasse à frente do Bicola na época:

"Gratidão é tudo na vida. Em 2002, fizemos uma campanha de recuperação, conseguimos se salvar na penúltima rodada contra o Juventude lá, em que empatamos. Começamos a fazer o planejamento para a Libertadores e começamos a contactar. O Marcelo tinha visto dois belíssimos atacantes no Ceará: Mota e Iarley. Tentamos os dois, mas o [técnico] Vanderlei Luxemburgo levou o Mota para o Cruzeiro. O Tourinho contratou o Iarley. Tive problemas pessoais em relação a escolas de filhos. A única pessoa que sabia disso era o Tourinho, e ele foi muito digno. Segurou uma barra, cobrança de imprensa e torcida, não me expôs", relembrou.

