Destaque em estreia pelo Paysandu, Anílson é elogiado por Hélio dos Anjos: 'Tem pedigree'

Antes da vitória contra o CSA na rodada passada, o Paysandu tinha alguns problemas na lateral-direita. Com Edílson, que por muito temo foi o único jogador da função estava suspenso, assim como o volante João Vieira, que já foi improvisado na posição. Com isso, o técnico Hélio dos Anjos apostou na estreia do recém-contratado Anílson, que não decepcionou.

Com experiência também na zaga, o novato foi um dos destaques do triunfo do Paysandu. Especialmente as combinações com o atacante Mário Sérgio deram frutos ao longo da partida. Não à toa, o jogador foi elogiado por Hélio dos Anjos, em entrevista à jornalista Syanne Neno e deixou evidente que a vinda de Anílson foi um pedido do próprio técnico bicolor.

"É um jogador que esse ano praticamente não jogou. Apenas o Campeonato Pernambucano [pelo Náutico]. Levei para a Ponte Preta e não sei por que cargas d'água não deixaram 'nem trocar de roupa'. Acabei tendo compreensão do seu agente, que não é fácil trazer um jogador com a possibilidade de jogar somente sete jogos. É um belíssimo zagueiro central e um ótimo lateral-direito. É um jogador da base do São Paulo, tem pedigree", avaliou.

Seleção da Rodada

Como reconhecimento pela partida, Anílson foi selecionado para a Seleção da Rodada da Série C do canal Nosso Futebol. O jogador foi acompanhado pelos também bicolores Wellington Carvalho e Robinho.

O Paysandu, de Anílson, volta a campo no próximo domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas, pela 15ª rodada da Terceirona. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.