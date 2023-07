Paysandu: Eltinho diz que tinham ‘várias coisas erradas’ antes da chegada de Hélio dos Anjos

Muitas coisas estavam erradas no Paysandu antes da chegada do treinador Hélio dos Anjos. Isso foi o que disse o lateral-esquerdo Eltinho em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (26), na Curuzu. De acordo com o jogador bicolor, o técnico veio para "organizar a casa" e colocar o Papão de novo na briga por uma vaga no G-8.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"O Hélio veio pra agregar. Quando tem mudança é porque algo não estava certo. E aqui tinha várias coisas que não estavam certas. Ele mudou e isso passou tranquilidade pra gente jogar. Agora a galera toda tá se doando ao máximo e as coisas estão acontecendo", disse Eltinho.

VEJA MAIS

Realmente, desde que o Hélio dos Anjos chegou no Paysandu a equipe tem vivido uma sequência de bons resultados. Nesta terceira passagem do treinador pelo clube, já são quatro partidas disputadas e três vitórias, em sequência.

Forma física preocupa

A "casa" bicolor está arrumada, segundo Eltinho. No entanto, a parte física do jogador não está em ordem. Já são quatro lesões sofridas nesta temporada pelo lateral, que diz que isso não é algo recorrente na carreira.

"Tive dificuldades desde que cheguei aqui. Foram quatro lesões no ano e isso não é normal na minha carreira. Precisei, então, me readaptar dentro de campo. Agora me sinto 100% recuperado e já consegui fazer alguns bons jogos. Nas últimas partidas consegui fazer gol, dar assistências, mas quero continuar evoluindo, pra terminar a temporada melhor ainda", avaliou.

Série C

O Paysandu volta a campo pela Terceirona neste domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal, contra o América-RN. O duelo, válido pela 15ª rodada da competição, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.