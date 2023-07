Lesionado no último jogo do Paysandu, Wellington Carvalho diz que ainda sente dores na coxa

Lesionado no último jogo do Paysandu na Série C, o zagueiro Wellington Carvalho ainda sente dores na coxa. Pelo menos foi isso que o atleta disse em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (25), no estádio da Curuzu. Apesar disso, o jogador acredita que estará bem fisicamente para o próximo duelo bicolor pela Terceirona.

"Foi um choque forte, que infelizmente me tirou do jogo. Ainda estou com um pouco de dor, mas vamos avaliar como as coisas evoluem. Tenho trabalhado com o pessoal da fisioterapia em cima disso para ficar 100% para o próximo jogo", disse Wellington.

O zagueiro foi um dos destaques da vitória alviceleste sobre o CSA-AL no último domingo (23), pela 14ª rodada da Série C. No primeiro tempo, foi Wellington quem marcou o gol do triunfo bicolor por 1 a 0, que colocou o Lobo no G-8 da Terceirona pela primeira vez nesta competição.

Questionado sobre a grande concorrência no setor defensivo, Wellington disse não se preocupar com isso. Segundo ele, a única pessoa que tem poder para definir os titulares do próximo jogo é o técnico Hélio dos Anjos. Cabe ao zagueiro, portanto, trabalhar o máximo possível para conquistar um espaço entre os 11 que vão iniciar a partida.

"Eu vou trabalhar sempre pra dar o meu melhor pro time. Quanto mais opções o Hélio [dos Anjos] tiver, melhor pra todo mundo. Não tenho muito o que fazer, só trabalhar porque é ele quem decide quem joga", explicou.

O próximo duelo do Paysandu na Série C será no domingo (25), às 16h, contra o América-RN, fora de casa, pela 15ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.