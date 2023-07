Novo streaming de esportes compra direitos da Série C e pode passar jogos de Remo e Paysandu

O Goat, um novo streaming dedicado a esportes, anunciou um acordo para transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro. O negócio foi firmado com o Nosso Futebol, canal disponível na Claro e Sky, que atualmente detém os direitos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A parceria permitirá que o Goat exiba dois jogos por rodada até o término da primeira fase, marcado para o fim de agosto. Com essa novidade, os torcedores poderão ter a oportunidade de acompanhar algumas partidas da dupla Remo e Paysandu via YouTube.

A partir de setembro, com o início da fase de mata-mata da Série C, o Goat transmitirá uma partida por fase até a grande final. O pontapé inicial será no próximo sábado (29), com a transmissão ao vivo do jogo entre Operário-PR e Náutico-PE, às 16h (horário de Brasília). Na segunda-feira (31), às 20h, o canal exibirá o confronto entre Brusque-SC e São Bernardo-SP.

Vale ressaltar que além do Goat e do Nosso Futebol, os jogos da Série C também são transmitidos pelo streaming DAZN. O Goat está disponível em plataformas gratuitas, principalmente no YouTube. Essa é uma conquista significativa para o Goat, pois representa o primeiro evento de futebol nacional adquirido pelo canal.

Anteriormente, a emissora havia feito aquisições de amistosos de times europeus, partidas das fases preliminares da Uefa Champions League e a NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Com a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro, o Goat expande sua oferta de conteúdo esportivo, buscando atrair um público ainda maior e consolidar sua presença no mercado do streaming esportivo.