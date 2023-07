Floresta-CE empata com Figueirense e Remo volta para a zona de rebaixamento da Série C

O Floresta-CE empatou em 1 a 1 com o Figueirense na noite desta segunda-feira (24), em partida válida pela 14ª rodada da Série C. Com o resultado, o Remo voltou para a zona de rebaixamento da Terceirona.

O Leão empatou em 0 a 0 com o Náutico-PE no último domingo (23) e havia saído momentaneamente do Z-4 da Série C. No entanto, uma vitória ou um empate do Floresta-CE contra o Figueirense traria a equipe azulina de volta a zona da degola da Terceira Divisão.

O jogo

A partida, que foi disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, começou bem para o Figueirense. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Gustavo França fez para os visitantes. No entanto, os donos da casa conseguiram o empate aos 12 minutos da etapa final, com Esquerdinha.

O jogo se encaminhava para o empate, até os 48 minutos, quando Maurício, zagueiro do Floresta, meteu a mão na bola dentro da própria área. O experiente goleiro Wilson, do Figueirense, foi para a cobrança da penalidade, mas Zé Carlos defendeu. Após o lance, o árbitro encerrou o duelo.

Série C

O Remo terá outra oportunidade de sair do Z-4 neste final de semana. No sábado (29), às 19h, o Leão encara o Ypiranga-RS, no Baenão, pela 15ª rodada da Série C. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.