Remo e Paysandu podem se ajudar no fim de semana da Série C; confira

Com objetivos distintos, Remo e Paysandu entram em campo no próximo fim de semana pela Série C do Brasileirão. Mas mesmo a diferença une os rivais na 15ª rodada. Isso porque o Leão, na luta contra o rebaixamento, pode facilitar a vida do Papão. Enquanto isso o Bicola, que entrou no G8, pode ajudar o rival azulino. Acompanhe e entenda os cenários.

Remo

O Remo entra em campo no sábado (29), às 19h, no Baenão, contra o Ypiranga. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Leão terminará a rodada fora do Z4. Por outro lado, se vencer, o clube azulino atrapalhará a equipe gaúcha, rival do Paysandu na luta pela classificação para o quadrangular de acesso.

Paysandu

Já o Paysandu visita o América-RN no domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas. Caso triunfe, o Papão se consolida no G8. Além disso, o Bicola vai estender a mão para o maior rival. Isso porque o Mecão briga contra o rebaixamento com algumas equipes, inclusive o Remo. Não à toa, Leão e América-RN tem 14 pontos - azulinos têm a vantagem no saldo de gols.

Cobertura

O Remo vem de empate sem gols contra o Náutico, fora de casa, e tenta continuar pontuando para se livrar da Série D. Enquanto isso, o Papão quer manter vivo o sonho de retornar à Série B, cinco anos após a queda para a Terceirona. Acompanhe a cobertura completa de ambas as partidas pelo portal OLiberal.com.