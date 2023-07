Paysandu: Entenda a participação de Nino Paraíba no esquema de apostas

O Paysandu anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Nino Paraíba, que estava atuando no América-MG. A negociação ganhou destaque, uma vez que o jogador estava sem contrato desde maio deste ano, quando seu nome foi envolvido em uma polêmica situação relacionada à Operação Penalidade Máxima. Nino Paraíba confessou sua participação em manipulações de apostas, o que gerou grande repercussão no cenário esportivo.

Envolvimento

A decisão de afastar Nino Paraíba do América-MG foi tomada no dia 9 de maio, após a divulgação de mensagens em que o jogador interagia com apostadores, conforme consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Já no final de maio, o atleta concedeu depoimento ao Ministério Público de Goiás no final de maio, admitindo ter recebido dinheiro para receber cartão amarelo em três jogos do Ceará na Série A em 2022.

Delação premiada

O acordo firmado entre Nino Paraíba e o MP-GO prevê que o jogador se torne testemunha na Operação Penalidade Máxima II, colaborando com as investigações em curso. Ele citou detalhes sobre três jogos em que recebeu pagamentos para receber cartões amarelos, sendo eles: o confronto entre Cuiabá e Ceará, e também os duelos entre Flamengo e Ceará, além de Ceará e São Paulo, realizados nas respectivas rodadas do Brasileirão.

Os depoimentos de Nino Paraíba acrescentaram informações cruciais à investigação, revelando manipulação em cinco jogos que ainda não haviam sido objeto de denúncia nas duas fases anteriores da Operação. Sua cooperação resultou no acordo de realizar o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 160 mil, que será destinado ao Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia.

Com a oficialização da contratação, o Paysandu assume a responsabilidade de contar com o jogador em seu elenco, mesmo diante dos acontecimentos recentes que geraram grande repercussão no cenário esportivo nacional. O desenrolar da situação será acompanhado de perto, à medida que as investigações avançam e novos desdobramentos podem surgir em relação a Nino Paraíba.