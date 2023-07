Hélio dos Anjos sobre entrada do Paysandu no G8 da Série C: ‘É pouco’

Com a vitória sobre o CSA, o Paysandu entrou no G8 da Série C do Brasileiro. Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos concedeu entrevista coletiva na Curuzu e falou sobre o desempenho bicolor. Hélio teceu elogios ao time, apesar de ainda ter pontos para corrigir. Além disso, o treinador deixou claro que deve realizar poucas mudanças no time daqui para frente:

"Competimos muito bem, no primeiro tempo fizemos uma marcação pressão para dentro do adversário, conquistamos o gol e fomos para cima. No segundo tempo, não tivemos muita posse de bola, e estou tendo um problema com isso. Até mesmo pelas características dos jogadores da equipe e vou mexer muito pouco na equipe. Nosso goleiro não fez uma defesa salvadora. Na hora de ter imposição física, nós tivemos", disse Hélio.

Tão importante quanto à resposta no futebol, o técnico bicolor destacou também o fato da equipe não cair psicologicamente em um momento decisivo. Caso perdesse, o Papão podia ver o sonho do acesso um pouco mais distante. Agora, a equipe se garantiu até o próximo fim de semana entre os oito, o que, para Hélio, ainda é pouco.

"Hoje (23) era decisão. Se ganha, é para ficar entre os oito, o que é pouco para o Paysandu. Quando começou o campeonato, era postulante à taça e reinando entre os oito. A equipe está num momento importante. Hoje a gente podia sucumbir, ser um time frágil e preocupado de ganhar para chegar entre os oito. Enfrentamos um grande adversário. O CSA era uma das forças, antes de começar a Série C", concluiu.

No próximo domingo (30), às 16h, na Arena das Dunas, o Paysandu volta a campo na visita contra o América-RN. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.