Paysandu confirma a contratação de Nino Paraíba para o restante da Série C

Como antecipado pela equipe de esportes de O Liberal, o Paysandu acertou a contratação do lateral-direito Nino Paraíba, que estava no América-MG. Aos 37 anos, o jogador teve poucas oportunidades na Série A deste ano, até estourar a sua participação em um esquema de manipulação de apostas, e agora reforça a defesa do técnico Hélio dos Anjos.

Esta é a 44ª contratação do Papão para a temporada. Na última semana, o clube já havia anunciado outros dois reforços: o lateral-direito Anílson e o volante Lucas Paranhos. O primeiro, inclusive, estreou na vitória sobre o CSA, no último domingo (23).

Esquema de apostas

Nino Paraíba ganhou destaque na mídia nacional nos últimos meses devido ao envolvimento em um esquema de apostas, descoberto pela operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. O nome dele apareceu em conversas com apostadores sobre a manipulação de jogos das Série A e B do Campeonato Brasileiro. O caso, inclusive, fez com que ele fosse afastado do América-MG.

Em depoimento, o lateral confessou que recebeu dinheiro para levar cartão amarelo em três partidas do Brasileirão 2022, mas concordou em ser testemunha do caso e assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público de Goiás para não ser acusado.

Concorrência

Sem jogar desde maio, Nino Paraíba chega para ser mais um lateral-direito bicolor. À princípio, Hélio dos Anjos contava apenas com Edílson como jogador especialista da função, enquanto podia improvisar o volante João Vieira e também o zagueiro Wanderson. Agora há Edílson, Nino e Anílson.

Ficha técnica

Nome: Severino de Ramos Clementino da Silva

Data de Nascimento: 10/01/1986 (37 anos)

Naturalidade: Rio Tinto

Posição: lateral-direito

Altura: 1.68cm

Outros clubes onde jogou: América-MG, Ceará, Bahia, Ponde Preta, Avaí, Vitória, Campinense-PB, Sousa-PB, Náutico.