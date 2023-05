América-MG rescinde com Nino Paraíba, citado em esquema investigado pela Operação Penalidade Máxima

O América-MG oficializou a rescisão de contrato com o lateral-direito Nino Paraíba. Segundo a assessoria do clube, o jogador solicitou sua saída. Nino foi mencionado em conversas entre apostadores que estão sob investigação por suposta manipulação de resultados, quando ainda defendia o Ceará, e estava afastado do time principal do Coelho.

Nino Paraíba foi afastado da equipe no dia 9 de maio, após surgirem mensagens em que ele interagia com os apostadores, conforme consta na denúncia do Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele não é alvo de investigação.

De acordo com os documentos da "Operação Penalidade Máxima II", a conversa de Nino com os apostadores visava obter um cartão amarelo. Ele recebeu a punição aos nove minutos do segundo tempo durante a partida que terminou em empate por 1 a 1 contra o Cuiabá.

Nino Paraíba foi anunciado pelo América-MG em 26 de novembro do ano passado e disputou 18 jogos pelo clube. Ele foi vice-campeão mineiro em 2023.